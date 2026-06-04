Odlazak Dušana Vlahovića iz Torina praktično je gotova stvar nakon što je srpski napadač odbio najnoviju ponudu Juventusa za produžetak saradnje.

Sastanak održan u sredu jasno je pokazao da Vlahović želi da sačeka istek ugovora i promeni sredinu kao slobodan igrač, čime je njegova misija u redovima italijanskog giganta završena nakon četiri i po sezone. Uprava Juventusa je zbog toga odmah krenula u potragu za naslednikom, a kao prva i najozbiljnija meta isplivao je norveški reprezentativac Aleksander Serlot.

Torinski klub je već stupio u kontakt sa agentima napadača madridskog Atletika i pažljivo prati razvoj situacije. Serlot je u glavnom gradu Španije postigao 44 gola na 107 utakmica, ali dolazak Hulijana Alvareza pokvario mu je status kod Dijega Simeonea, pa španski klub nema ništa protiv prodaje kako bi vratio uloženih 32 miliona evra iz leta 2024. godine.