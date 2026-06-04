Dugo je trajala saga zvana Silvan Fransisko. Pominjao se veliki broj timova uz ime francuskog plejmejkera, koji je na kraju pružio ruku novom projektu. Kako je prvi objavio Basketnews, Asvel je nova destinacija za lidera Žalgirisa.

Fransisko će potpisati najveći ugovor u istoriji francuske košarke, a samim tim i najveći u svojoj karijeri.

Francuz će po sezoni zarađivati čak 4.000.000 evra, prema informacijama Eurohoopsa, što je jasno koliko će Asvel u narednoj sezoni imati budžet i da će se razlikovati od prethodnih sezona.

Fransisko iza sebe ima blistavu sezonu u kojoj je izborio mesto u idealnoj petorci, a istovremeno je nosio Žalgiris do plej-ofa Evrolige.