Francuski bek je nosio Litvance do petog mesta u regularnom delu, a u plej-ofu će odmeriti snage sa Fenerbahčeom.

Posle pobede protiv Pariza u poslednjem kolu, Fransisko je istakao da zaslužuje MVP nagradu.

-Trebalo bi da budem MVP jer nisam propustio nijednu utakmicu. Veoma je teško za plejmejkera ​​u ovom timu da se plasira u plej-of. Činjenica da sam ih doveo do prvih pet je nešto veliko - rekao je košarkaš Žalgirisa i dodao:

-Ja stvaram za druge, dok u drugim timovima stvaraju za zvezde. Stalno se suočavam sa pritiskom, zamkama, najboljim defanzivcem svakog protivnika, a ipak pronalazim način da stvaram i pomažem timu. Voditi tim kao što je Žalgiris do plej-ofa, na ovaj način, je najteža stvar. I zato mislim da sam zaslužio nagradu.

Za protivnika u toj nagradi će imati Sašu Vezenkova.

-On igra za Olimpijakos, što olakšava stvari. On je sjajan igrač, ali moj put je bio teži.