Treći igrač sveta je u polufinalu ATP turnira u Minhenu izgubio od Flavija Kobolija, rezultat je bio 0:2 (3:6, 3:6).

Pokazao je Zverev još jednom da je daleko od forme koja bi mogla da predstavi opasnost dvojici trenutno najboljih igrača na planeti, Janiku Sineru i Karlosu Alkarasu. Koboli je rutniski u oba seta dolazio do prednosti i lako je držao.

Zverev je u jednom servis gemu imao "pomračenje" u prvom setu. Koboli je taj gem osvojio sa nulom i nakon toga nije dozvolio domaćem teniseru ni da priđe brejk lopti.

Vrlo slično je bilo i u drugom delu igre. Koboli je odmah na startu vrlo lako došao do brejka, kasnije tu prednost održavao, a tek je na kraju Zverev uspeo da napravi brejk koji mu nije bio dovoljan. Koboli je tada već imao dva brejka prednosti i meč je prakitčno bio završen.

Italijan će se za titulu boriti protiv pobednika iz duela između Molčana i Šeltona.