Rolan Garos je uvek bio najzahtevniji grend slem turnir jer se igra na šljaci, a to je posebno došlo do izražaja ove godine.

Mečevi traju izuzetno dugo, a u Parizu je ispisana istorija. Naime, reč je o dužini trajanja mečeva, odnosno vremenu koje je neophodno da se neko plasira u četvrtfinale grend slem turnira.

Apsolutni rekorder je postao Mateo Arnaldi, koji je i najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg Rolan Garosa. On je za četiri meča, koliko je dosad odigrao, na terenu proveo neverovatnih 17 sati i 54 minuta.

Arnaldi je u prvom kolu pobedio Holanđanina Talona Griksopora sa 3:1. Identičnim rezultatom je bio bolji od Grka Stefanosa Cicipasa, da bi potom usledila dva maratonska meča.

Prvo je savladao Rafaela Kolinjona iz Belgije u pet setova, da bi sinoć napravio nestvaran preokret i slavio protiv Frensisa Tijafoa iz Sjedinjenih Američkih Država - 3:2.

Kada se pogledaju dostupni podaci od 1991. godine, ovo je ubedljivo najviše vremena provedenog na terenu jednog igrača koji se plasirao u četvrtfinale. Mateo Arnaldi je prestigao Niklasa Kultija iz Švedske, kojem je bilo potrebno gotovo dva sata manje.