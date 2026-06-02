Meč je trajao 56 minuta. Andrejeva je osma teniserka, dok se Kirstea nalazi na 18. mestu WTA liste.

Ruska teniserka će po drugi put u karijeri igrati u polufinalu Rolan Garosa. Ona je 2024. godine u polufinalu Rolan Garosa poražena od Italijanke Džasmin Paolini (3:6, 1:6).

Andrejeva će u polufinalu turnira u Parizu igrati protiv pobednice meča između Ukrajinki Eline Svitoline i Marte Kostjuk.

Preostala dva četvrtfinala biće odigrana sutra, a sastaće se Arina Sabalenka (Belorusija) - Dijana Šnajder (Rusija) i Ana Kalinskaja (Rusija) - Maja Hvalinska (Poljska).