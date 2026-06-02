Međutim, pažnju javnosti nije privukao samo njegov talenat na Rolan Garosu, već i emotivna priča o ocu i sinu koji žele zajedno da naprave velike stvari.

Nema trenera, nema kondicionog trenera, nema agenta, nema sponzora, nema VIP gostiju - samo njegov otac, koji je već postao prepoznatljiv svetu.

U boksu Rafe Hodara je zauzeto samo jedno mesto, za čoveka koji se trudio da bude ono što danas jeste.

- Igrači imaju pravo da odluče ko sedi u našem boksu, a jedina osoba koja može da sedi u mom je moj otac. Moj tim smo moj otac i ja. Počeo sam da treniram jer je to bio sport koji sam mogao da igram sa svojim ocem i u kojem smo mogli zajedno da uživamo. Nisu nam bili potrebni drugi ljudi, kao u fudbalu - pričao je Hodar.

Ova priča pokazuje izuzetnu povezanost oca i sina, koji bi mogli u tandemu da uzmu pero i polako krenu da pišu bajku, ali onu podužu - od jedno 15-ak godina...

Ostaje da se vidi dokle će daleko stići u Parizu, ali jedno je sigurno, čeka ga svetla budućnost.