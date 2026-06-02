Bivši teniser Roberto Bertoluči otvorio je ozbiljnu polemiku u Italiji nakon senzacionalne eliminacije Janika Sinera sa Rolan Garosa, dovodeći u pitanje zvanična objašnjenja o razlozima njegovog pada u meču protiv Huana Manuela Serundola.

Podsetimo, Italijan je vodio 2:0 u setovima i 5:1 u trećem, a onda je usledio potpuni kolaps. Siner se odjednom suočio sa fizičkim problemima i grčevima, jedva se kretao, pa je izgubio 18 od narednih 20 gemova i Argentinac je došao do velike pobede.

U Italiji su odmah krenule analize i različita tumačenja, a jedan od onih koji su otvorili polemiku bio je bivši teniser Roberto Bertoluči.



On je u emisiji "Prestup" doveo u pitanje objašnjenja koja su se pojavila nakon meča, posebno ona koja se odnose na moguće probleme sa vrućinom.

- Ne želim da glumim lekara na razdaljini od 500 kilometara, ali nije mi jasno kako je moglo to da mu se desi na 30 stepeni i samo 25 procenata vlage.

Dodao je i da su uslovi bili potpuno uobičajeni za profesionalni nivo.

- To je potpuno normalna temperatura, čak i amateri i rekreativci normalno igraju na njoj celog leta. Na njegovom nivou to ne sme da bude problem.

Nastavljajući analizu, Bertoluči je odbacio mogućnost da je u pitanju bio toplotni udar.

- Znači, to nije mogao da bude toplotni udar. Drugo, kada je išao u svlačionicu na tretman, merena mu je temperatura i nije je imao. Kada neko pati od toplotnog udara, on ima temperaturu. I njegov pritisak je bio perfektan. Ova dva faktora najbolje govore da to nije bio toplotni udar.

Ono što je posebno podiglo prašinu jeste njegova završna opaska o mogućim dubljim razlozima.

- Ja nisam doktor, ali on i doktori koji su oko njega znaju o čemu se radi. Svi znamo da nešto postoji i da taj momak to vuče već duže vreme. Jer to što mu se dogodilo nije normalno - rekao je Bertoluči.