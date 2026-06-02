Selektor fudbalske reprezentacije Turske Vinćenco Montela saopštio je danas konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Reprezentacija Turske će poslednji prijateljski meč uoči početka Mundijala odigrati 7. juna u Fort Loderdejlu u protiv Venecuele.

Na spisku se nalaze - golmani: Ugurdžan Čakir, Altaj Bajindir, Mert Gunok; odbrana: Abdulkerim Bardakdži, Čaglar Sojundžu, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Mert Muldur, Ozan Kabak, Samet Akajdin, Zeki Čelik; srednji red: Orkun Kokču, Hakan Čalhanoglu, Ismail Juksek, Kan Ajhan, Salih Ozdžan; napadači: Arda Guler, Bariš Alper Jilmaz, Čan Uzun, Deniz Gul, Irfan Džan Kahvedži, Kenan Jildiz, Kerem Akturkoglu, Junus Akgun i Oguz Ajdin.

Fudbaleri Turske će na SP igrati u grupi D sa selekcijama Paragvaja, SAD i Australije.