Partizan je završio prvi važan posao za sledeću sezonu. Crno-beli su otkupili Dembu Seka od Torina, pa će brzonogi napadač trajno ostati u Humskoj.Srpski klub će Italijanima platiti 1.400.000 evra, uz 15 odsto od naredne prodaje.

Sek je stigao u Partizan prošlog leta na pozajmicu iz Torina. Imao je veoma važnu ulogu u timu, iako je često umeo da iznervira navijače svojim brzopletim potezima. Ukupno je odigrao 40 utakmica u svim takmičenjima i postigao šest golova, uz devet asistencija.

Demba Sek će potpisati ugovor na tri godine i predstavljaće veliko pojačanje za trenera Srđana Blagojevića u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Treba napomenuti da mu je ovo bila ujedno najbolja sezona u karijeri, a za njegove usluge je bio zainteresovan i Šalke, koji se vratio u Bundesligu.

Tako je Partizan povukao prvi potez nakon Skupštine koja je održana u ponedeljak i nakon odlaska Predraga Mijatovića, koji je podneo ostavku.