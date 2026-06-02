Nekadašnji fudbaler Čelsija i brazilske reprezentacije, Oskar, otvorio je dušu i otkrio jezive detalje o trenutku kada mu je srce stalo na treningu, priznavši da je bio klinički mrtav više od 120 sekundi.

On je prošlog novembra doživeo srčani zastoj tokom treninga sa ekipom Sao Paula. Iako se fizički oporavio, u aprilu ove godine bio je primoran da okači kopačke o klin nakon što mu je dijagnostikovana vazovagalna sinkopa – stanje koje opasno utiče na otkucaje srca i krvni pritisak.

U potresnom intervjuu za "The Times", Oskar je opisao šta je osećao dok su se lekari borili za njegov život.

- Bilo je kao san, drugačiji san... teško je objasniti. Uvek sam slušao priče da, kada si blizu smrti, vidiš sebe. Ja nisam video sebe, ali sam imao veoma lep san, gde je sve bilo neverovatno - počeo je Oskar.

Šta ga je vratilo među žive?

- Samo se sećam da sam čuo sina kako govori: "Tata, moraš da se vratiš. Tata, vrati se." To me je izvuklo - ispričao je Oskar.

Nakon incidenta, Oskar je podvrgnut operaciji (ablaciji) koja mu je omogućila da nastavi sa "normalnim životom", ali profesionalni sport je postao previsoka cena.

- Želeo sam da igram sledeću sezonu, razmišljao sam kako da budem bolji i pomognem Sao Paulu, ali zdravlje je na prvom mestu.

Oskar je najveći trag ostavio u Čelsiju za koji je odigrao 203 utakmice i postigao 38 golova, uz 31 asistenciju. Sa samo 25 godina je napustio Evropu i otišao u Kinu, u ekipu Šangaj Port, što je izazvalo veliki šok među navijačima. U ovom klubu je proveo osam godina i postao živa legenda.

U decembru 2024. vratio se u svoj matični Sao Paulo, gde je planirao da završi karijeru. Ipak, nakon samo 21 utakmice je morao da se povuče.