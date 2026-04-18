Imao je Međedović odličnu igru u prvom setu, udarao je veoma raznovrsno i što je najvažnije, pogađao je. Izdržao je početni nalet Rubljova u prvom setu, sačuvao nekoliko brejk lopti, i to na drugi servis, a onda uzvratio brejkom.

Ipak, Međedovićeva igra raspala se u nastavku. Tome je dosta "kumovala" i činjenica da je delovao veoma nervozno na terenu.

Gotovo posle svake greške je imao komentar prema svom boksu i to mu definitivno nije pomoglo kada je reč o koncentraciji.

Ruboljov je u trećem setu vrlo lako došao do pobede. Međedović je fizički bio veoma izmoren i nije mogao da pruži ozbiljniji otpor ruskom teniseru. Rubljov će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Hodar - Fis.