Na šampionatu u Tbilisiju, srpski as je, posle epske bitke poražen u finalu od domaćeg asa Luke Majsuradzea, ali je ostavio sjajan utisak i potpuno zasluženo stigao do jedne od vrednijih medalja u svojoj blistavoj karijeri.

Sjajan dan srpskog džudoa upotpunio je mladi Mihajlo Simin, koji je u kategoriji do 81 kg stigao do bronze.

Nemanja (29) je na putu do finala, u kategoriji do 90 kilograma, ostvario četiri pobede. Padali su redom Bugarin Marjan Palev, Francuz Aleksis Matju, Austrijanac Tomas Šarfeter i dvostruki olimpijski šampion, domaći as Laša Bekauri. Finale sa svetskim prvakom, 28-godišnjim Lukom Majsuradzeom, bio je događaj dana u prepunoj dvorani u Tbilisiju. Majdovu je odlučujućim momentima ponestalo snage i koncentracije, pa je Gruzijac „zlatnim poenom“ stigao do titule.

Srpski as je na ovaj način stigao do pete medalje sa Evropskih prvenstava, četvrte u individualnoj konkurenciji, posle zlata u Monpeljeu (2023) i dva srebra osvojena u Tel Avivu (2018) i Pragu (2020). Ne treba podsećati da je Majdov još davne 2017. godine, tada kao 19-godišnjak, postao i prvak sveta u Budimpešti.

Fantastičan utisak u subotu su ostavili i mladi srpski „lavovi“, Vasilije Grujičić (20) i Mihajlo Simin (21), u kategoriji do 81 kilograma.

Simin je do bronze stigao posle žestoke bitke sa tri godine starijim Fincem Etuom Ihanamakijem, koji je prethodno u repesažu eliminisao baš Grujičića. Sjajnom taktičkom borbom, Simin je savladao snažnog Skandinavca i došao do najvrednije medalje u karijeri.

Prethodno je Mihajlo blistao i u svojoj grupi B, pa je savladao Kipranina Jorgakisa, Austrijanca Fašinga i jedno veliko ime, Belgijanca Matijasa Kasea, bivšeg svetskog šampiona (2021. u Budimpešti) i bronzanog sa OI u Tokiju. U polufinalu je poražen od svetskog i sada već dvostrukog evropskog prvaka iz Rusije, godinu starijeg Timura Abrazova, koji je u finalu savladao domaćeg asa Tatoa Grigalašvilija.

Grujičić je bio slobodan u prvom kolu, u drugom je savladao Moldavca Petrua Pelivana, a u trećem Azerbejdžanca Omara Radžablija. Poklekao je u četvrtfinalu, pred drugim predstavnikom Azerbejdžana, Zelimom Ckajevim, od danas dvostrukog bronzanog sa evropskog, ali i trećeplasiranog sa svetskog šampionata. U repesažu za bronzu, Vasilije nije imao snage u meču protiv Finca Ihanamakija, ali ga je nešto kasnije „osvetio“ Simin, pobedom protiv Skandinavca.

U ženskoj kategoriji do 70 kg, 18-godišnja Aleksandra Andrić ostavila je sjajan utisak. Pobedila je dve godine stariju Šveđanku Ingrid Nilson, ali je potom poražena od prvog nosioca, Hrvatice Lare Cvjetko, koja je nešto kasnije ostala bez bronze.

Treba podsetiti da je naša najuspešnija džudistkinja, Marica Perišić (26) zauzela 5. mesto u kategoriji do 57 kilograma, posle tri pobede u grupi, ali i poraza u polufinalu od Gruzijke Lipartelijani i u repesažu od Francuskinje Leoni Sizik.