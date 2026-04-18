Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je džudistima Nemanji Majdovu i Mihajlu Siminu na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

- Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb.

Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu - poručio je Vučić.

Podsetimo, Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Gruzije Tbilisiju, dok je Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kg stigao do bronze.