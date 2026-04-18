Na novoj trasi najbrži u muškoj konkurenciji bio je Rus Jurij Kotov sa vremenom 30:52 minuta. Srerbna medalja pripala je njegovom sunarodniku Vjačaslevu Sokolovu (31:29), dok je bronza završila oko vrata Sergeja Kostića iz Srbije (32:39).Teodora Simović bila je najbrža dama. Štopericu je zaustavila na 35:44 minuta. Drugo mesto osvojila je Rumunka Lilijana Dragomir (36:06), dok je treća pozicija pripala još jednoj Srpkinji Neveni Jovanović (37:51).

Na ovaj način okončan je drugi deo dvodnevne manifestacije. U subotu ujutru na polumaratonu slavili su Kenijci Frensi Abonga Kumva i Valentina Džebet. Oboje su postavili nove rekorde na 21 kilometara u glavnom gradu Srbije sa rezultatima 1:00,47 odnosno 1:10,47 sati.

Glavni događaj, maratonska trka na programu je u nedelju 19. april. Start je zakazan za 8 časova na Trgu Republike.

Prema rečima organizatora očekuje se da će 14.500 učesnika, od čega 4.500 stranaca iz čak 79 zemalja sveta, u dva dana trčati ulicama našeg glavnog grada, a ovaj događaj je ujedno test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćčn 2027. godine u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona – 40 godina postojanja.