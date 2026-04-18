Košarkaši Crvene zvezde će u utorak igrati najvažniji meč ove sezone. Crveno-beli će gostovati Barseloni na startu plej-ina Evrolige, a pre toga će u nedelju igrati protiv Partizana u ABA ligi.

Klub sa Malog Kalemegdana je zahtevao da se "večiti" derbi odloži zbog zgusnustog rasporeda, ali je Partizan to odbio, dok je ABA liga istakla da nije moguće promeniti termin meča.

Sada se oglasio Željko Drčelić koji je govorio isključivo o elitnom takmičenju.

- U životu uvek idem na pobedu, verujem u sebe. Taj pristup se apsolutno poklapa s filozofijom Crvene zvezde – pružiti maksimum, biti najbolja verzija sebe ići na pobedu, stremiti najvišim ciljevima - rekao je Drčelić za MeridianSport.

Uspela je Zvezda dva puta zaredom da dođe do plej-ina.

- Nećemo se nikad sakrivati, ambicije se znaju. Uvek stremimo ka pobedi, ali u sportu nema podrazumevanih stvari. Kao predsednik kluba da budem lažno skroman i govorim kako nemamo ambicije. Stremimo i stremićemo uvek najvišim ciljevima, jer je samo to put do velikih uspeha, a taj put je ispunjen i usponima i padovima. Ali, to ne znači da postoji opcija da odustanemo od ambicija. Da, nismo obezbedili direktan plasman u plej-of, ali smo drugu godinu zaredom obezbedili plasman u plej-in. Moramo da naglasimo, u ligi gde u kojoj jedna ili dve pobede mogu da vas lansiraju do četvrtog, petog mesta, a poraz, ili dva da vas spuste za dve, tri pozicije. Mi smo dve godine uzastopno ligaški deo Evrolige završili sa pozitivnim skorom, na 34, odnosno 38 utakmica. Ovo nije kup, već ligaški sistem, u kome igramo protiv najboljh timovima u Evropi, pa mislim da su 18, odnosno 21 trijumf u ligaškom delu rezultati za poštovanje, koji pokazuju progres i težnju da Zvezda pobeđuje u kontinuitetu.

Imao je reči hvale na račun celog tima.

- Ovo je put i mi kroz progres koji ostvarujemo, otkrivamo takođe u kojim smerovima postoji još prostora za usavršavanje. Osećamo satisfakciju zbog svega urađenog, svesni koliko je bilo potrebno da neke stvari koje su nadomak uspeha budu i potvrđene, ali i vidimo prostor za još veći rad i unapređenje na svim poljima. To je put do šampionskih staza i kojim mi želimo da idemo.

Pomenuo je i mogućnost da postanu standardan član Evrolige.

- Velika je stvar da nas ostali prepoznaju kao direktnog konkurenta, da žele da to dokažu na terenu, da steknemo poštovanje, odnos uvažavanja, da razmatraju da budemo deo stalne postave – klub sa stalnom licencom. Tako da sve može da se posmatra i na više načina. Ali, treba biti i realan. Pogledajte koliko ekipa je koncipiralo i selektiralo tim sa “napadom” na samu završnicu, a završio je daleko ispod Crvene zvezde. Zadržati se u vrhu, stalno unapređivati sistem i rezultatski pratiti taj trend velika je stvar, koje ne da treba da se stidimo, već da budemo svesni lične snage, mogućnosti ali i da sve vreme, kao odgovorni ljudi, imamo u glavama da na ovom nivou, svaki pad koncetracije skupo košta i teško može da se nadoknadi.