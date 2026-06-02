Govorilo se da bi mogao da preuzme Barselonu, da je imao ponudu Efesa, ali je ipak odlučio da se na neko vreme „odmori“ od Evrolige i preuzme jedan potpuni novi projekat.

Aris želi da se vrati tamo gde je nekada bio, pre nego što su Olimpijakos i Panatinaikos uzeli primat u grčkoj košarci.

Klub iz Soluna ima deset titula prvaka, ali poslednju osvojenu 1991. Tri puta su igrali polufinale Evrolige, i to u zlatnoj eri s kraja 1980-ih i početka 1990-ih.

O tome koliko ozbiljan projekat spremaju žuto-crni, najbolje govori plata za Spanulisa – 1.2 miliona godišnje.

Dogovor je već postignut, čeka se samo potpis. Grad Solun prolazi kroz pravu košarkašku renesansu, pošto se i PAOK polako vraća.

A u Arisu imaju jasan plan: Spanulis neće samo biti trener, već i lice na kome će klub graditi svoju budućnost. Sprema se i prvo veliko pojačanje – Malaki Flin iz Bahčešehira, igrač koji je ove sezone postizao 17.7 poena u Evrokupu.

„Aris ne želi samo da se vrati u evropsku normalnost. Želi da bude zvezda. Želi da u novoj eri evropske košarke ponovo bude jedno od najvećih imena. Spanulisovo prisustvo u klubu je veliki simbol moći. Čovek koji je osvajao titule, čovek koji ima iskustvo iz najvišeg nivoa košarke i koji zna kako se prave šampionski timovi.

Bivši kapiten Grčke i jedan od najboljih igrača u istoriji Evrope već je stekao veliki renome u trenerskom poslu i pokazao vrtoglavi napredak. Njegovo prisustvo na klupi Arisa doneće neverovatna očekivanja“ piše grčki Sport Dog u najavi spektakularnog transfera