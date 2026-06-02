Vasilis Spanulis bi već danas mogao da odluči gde će nastaviti karijeru, pišu grčki mediji.
Legendarni košarkaš i aktuelni selektor reprezentacije Grčke se nalazi na meti brojnih klubova, a deluje da je najbliži potpisu za Aris. Solunski klub je uložio veliki napor kako bi doveo Spanulisa u svoje redove. Grčki mediji navode da je pred njim predstavljen ambiciozan višegodišnji plan, uz značajno povećanje budžeta i jasnu nameru da se napadne vrh Evrokupa, a zatim i napad na Evroligu.
Ipak, posao još nije završen. U Grčkoj ističu da između dve strane i dalje postoje detalji koji moraju da budu usaglašeni, ali da se naredni sati smatraju ključnim za konačan rasplet.
