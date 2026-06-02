Vasilis Spanulis bi već danas mogao da odluči gde će nastaviti karijeru, pišu grčki mediji.

Legendarni košarkaš i aktuelni selektor reprezentacije Grčke se nalazi na meti brojnih klubova, a deluje da je najbliži potpisu za Aris. Solunski klub je uložio veliki napor kako bi doveo Spanulisa u svoje redove. Grčki mediji navode da je pred njim predstavljen ambiciozan višegodišnji plan, uz značajno povećanje budžeta i jasnu nameru da se napadne vrh Evrokupa, a zatim i napad na Evroligu.

Ipak, posao još nije završen. U Grčkoj ističu da između dve strane i dalje postoje detalji koji moraju da budu usaglašeni, ali da se naredni sati smatraju ključnim za konačan rasplet.

Spanulis je tokom sezone napustio Monako. Za njegove usluge su se raspitivali mnogi klubovi, a sa njim se povezivala i Crvena zvezda. Prema informacijama koje su se pojavile u evropskim košarkaškim krugovima, crveno-beli i dalje pažljivo prate situaciju i čekaju razvoj događaja.

Zbog toga je njegova odluka vrlo važna. Ukoliko prihvati ponudu Arisa, Solunci će dobiti veliko trenersko ime. U suprotnom, Zvezda bi ponovo mogla ozbiljno da se uključi u trku.