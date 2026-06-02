Bivši košarkaš Ajova Stejta Milan Momčilović, koji je ovog proleća bio igrač broj jedan u NCAA transfer portalu, odlučio je da karijeru nastavi na Univerzitetu Kentaki.

Momčilović je izabrao Vajldketse ispred Lujvila i Arizone.

U trci za njegov potpis do prošle sedmice bio je i Sent Džons, ali je taj univerzitet odustao nakon što je angažovao transfera iz Bejlora, Tundea Jesufua.

Prema navodima američkih medija, vrednost njegovog NIL ugovora (zarada od marketinških prava i komercijalnih aktivnosti) kreće se između šest i 6,5 miliona dolara, što ga svrstava među najplaćenije koledž košarkaše u Sjedinjenim Američkim Državama.

Momčilović, krilo visoko 203 centimetra koje ulazi u juniorsku sezonu, bio je najbolji šuter u američkoj univerzitetskoj košarci prošle godine.

U proseku je beležio 16,9 poena po utakmici, uz čak 48,7 odsto uspešnosti za tri poena, što je bio najbolji procenat u celoj NCAA ligi.

Takođe je zauzeo peto mesto u državi po broju pogođenih trojki (136).

Podsećanja radi, Momčilović je početkom aprila objavio da napušta Ajova Stejt i da će se prijaviti i za transfer portal i za NBA draft.

Prošao je kompletan pred-draft proces i dobio poziv za NBA Draft Combine.

Na tom kampu dodatno je potvrdio status jednog od najboljih šutera među kandidatima za draft, pošto je pogodio gotovo 69 odsto šuteva tokom četiri zvanične šuterske vežbe.