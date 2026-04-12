Po okončanju sezone u NCAA ligi, Milan Momčilović je istakao kako planira da izađe na NBA draft.

Kako je preneo uvek dobro obavešteni Džonatan Givoni sa DraftExpress-a, naše gore list je sa reči prešao na dela i podneo prijavu za predstojeći.

Momak rođen u Viskonsinu je to i potvrdio na društvenim mrežama, a tom prilikom se oprostio od Ajova Stejta emotivnom porukom.

- Protekle tri godine bile su najbolje u mom životu, a vi ste bili ogroman deo toga. Iskustvo igranja u ‘Hilton Koloseumu’ pred najboljim navijačima u zemlji je nešto što ću uvek čuvati i pamtiti - poručio je Momčilović.