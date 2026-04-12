Fudbaleri Mančester Sitija deklasirali su kao gosti Čelsi rezultatom 3:0 u meču 32. kola Premijer lige i tako se posle jučerašnjeg kiksa Arsenala u potpunosti vratili se u trku za titulu prvaka Engleske.

Arsenal je i dalje lider sa 70 bodova, ali Mančester Siti sad ima 64 i utakmicu manje. Uz to, "građani" sledeće nedelje dočekuju "tobdžije". Čelsi je posle današnjeg poraza ostao šesti sa 48 bodova, pet manje od Liverpula koji je u zoni Lige šampiona.

Prvo poluvreme na Stamford bridžu je prošlo u obostrano opreznoj igri, ali su gosti u drugom delu bili dominantni i na kraju ubedljivo slavili. Rajan Šerki je bio dvostruki assitent, prvo za gol Nika O'Rajlija u 51. a zatim i za pogodak Marka Geija u 57. minutu. Žeremi Doku je postavio konačan rezultat u 68. minutu.