Košarkaši Partizana pobedili su večeras u sedmom kolu Top 8 faze ABA lige ekipu Cedevita Olimpije u Ljubljani (79:85), pa je tako ponovo barem do sutra izbio na prvo mesto na tabeli u regionalnom takmičenju!

Partizan je sada na skoru 20-3 i nalazi se usamljen na vrhu, ali će morati posebno da gleda ka Sarajevu, gde će Dubai ugostiti Budućnost u ponedeljak i nadaće se kiksu ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je ostala bez trenera Jurice Golemca.

Biće to nezgodna situacija za Dubai bez ikakve sumnje, tako da će Partizan nadati kiksu, kako bi se zadržao na prvom mestu pred poslednje kolo Top 8 faze i večiti derbi koji se igra sledećeg vikenda u Beogradskoj areni, a gde će domaćin biti Partizan.

Treće mesto za sada dele Budućnost i Crvena zvezda koji imaju skor 17-5, s tim da je poznato da Podgoričani igraju sutra protiv Dubaija, dok Zvezda dočekuje Kluž.

Upravo su Rumuni na petom mestu sa skorom 13-9, a Cedevita Olimpija je šesta sa 12-11. U plej-inu će igrati Bosna i Igokea, koji imaju skor 10-13, a ostaje da se vidi samo ko će biti šesti, a ko sedmi.