Senzacija godine je viđena u drugom kolu Rolan Garosa. Janik Siner je izgubio od Argentina Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima. Italijan je imao 2:0 i 5:1, servirao je za pobedu, ali je usledio neviđen šok, pošto je došlo do velikog pada zbog problema sa kukom i grčevima.

Siner više nije mogao ni da se kreće kako treba, što je Serundolo iskoristio i priredio ogromno iznenađenje u Bulunjskoj šumi.

Prvi teniser sveta je igrao sjajno ovog proleća i bio je apsolutno glavni favorit za titulu na Rolan Garosu, ali će na titulu u Parizu morati da čeka bar još godinu dana. Prošle godine je igrao finale u kom je izgubio od Karlosa Alkaraza, pa će ispadanjem u drugom kou izgubiti 1.250 bodova, tako da će na ATP listi pasti na 13.550 bodova.

Ipak, pošto je i Karlos Alkaraz propustio Rolan Garos, a prošle godine je osvojio titulu i pošto je i on izgubio veliki broj bodova, to neće mnogo uticati na poredak na samom vrhu na tabeli.

Siner će i dalje imati skoro 3.500 bodova, tako da je siguran i na Vimbldonu kada je reč o prvom mestu, iako i u Londonu brani titulu.

Ipak, ovo će sigurno predstavljati ogroman udarac za Italijana.