Novak Đoković saznao je kad izlazi na teren u trećem kolu Rolan Garosa.

Ponovo je dobio najgori mogući termin i igraće po najvećoj vrućini pošto okršaj protiv Žoaa Fonseke (Brazil) neće biti u večernjem terminu. Umesto toga igraće poslednji meč dnevnog termina i neće početi pre 15.30 časova.



Pre njihovog meča se igraju dva ženska singla. Prvo se igra poljski duel između Ige Švjontek i Magde Linet (početak u 12 sati), pa onda igraju Mira Andrejeva (Rusija) i Marija Buzkova (Češka), a onda slede Novak i Žoao.