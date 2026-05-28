Druga teniserka sveta izgubila je od Julije Starodubceve.

Po završetku meča ušla je u raspravu sa jednim od novinara koji je nije pitao toliko o samom meču koliko o tome što je kontroverzni Hrvat Stefano Vukov napustio njenu ložu tokom meča.

-Zašto nisam iznenađena što to pitanje dolazi baš od tebe - odgovorila mu je Jelena sarkastično.

Potom je dala odgovor o tome i šta se dogodilo sa čovekom koji je bio optužen da je zlostavlja.

-Da, bio je na meču. Otišao je jer se nije osećao dobro prethodnih dana. Rekao mi je da će možda da ode, pokušao je da ostane. Nije se dobro osećao i to nije iznenađenje. Razgovarali smo o tome, ništa se tu posebno ne dešava. Što se meča tiče nisam imala dovoljno energije, nisam napadala lopticu kako treba, pravila sam previše grešaka - jasna je Ribakina.

Čudan je odnos koji Ribakina ima sa Hrvatom...