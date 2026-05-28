Komentarisao je Srbinovu igru na zanimljiv način...

-Bio je na dobrom nivou od samog početka. Igrao je dobro taktički. Čim je lopta počela da usporava, igrao sam bolje. Imao sam više vremena da iskoristim svoju snagu. Probao sam da se borim kao pas u drugom setu. Nakon toga, mislim da je servirao veoma dobro, posebno u prva dva seta. Moja taktika je bila da budem agresivan na njegov drugi udarac, ali nisam uspeo to da uradim.

Potkačio je Srbina.

-Da, upravo tako. Osećam da je svaki put kada je publika navijala za mene, on crpeo snagu iz toga. Žalio se na buku. Ali on prihvata tu energiju i pretvara je u svoju, kao i obično. Uzima energiju odakle god može da bi igrao neverovatno dobro. Na 5:3, kada sam spasao meč loptu na mreži, pozvao sam publiku da navija. On je, potpuno smiren, odmah nakon toga pogodio as. To je tipično za Novaka. Ipak sam srećan što sam uspeo da mu uzmem set.

Nastavio je u istom ritmu.

-Voleo bih da smo otišli u pet setova da vidim kako bi se snašao. Video sam ga kako se žali, isteže. Ali, dobro, to je Novak. On to uvek radi da vidi kako će protivnik reagovati. Ali to nije uticalo na mene; trudio sam se da ostanem fokusiran, jer je on izuzetan igrač. Čak i ako se žali na leđa, fizički bol ili bilo šta drugo, on trči i ide na svaku loptu. U prvih nekoliko gemova meča, to je bilo impresivno.