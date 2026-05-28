Tokom meča Menšik je imao ozbiljne fizičke probleme, pao je na teren zbog jakih grčeva, a po završetku susreta jedva je uspeo da ustane i napusti teren.

Nakon pobede nije krio nezadovoljstvo ponašanjem sudije.

- U potpunosti poštujem pravila, ali po ovoj vrućini i u ovakvim uslovima sve postaje haotično. Bilo koji gledalac bi verovatno pomislio: 'Dajte mu još pet ili deset sekundi'. Ja danas nisam dobio tu mogućnost i čak sam izgubio prvi servis zbog toga. Ne bih da komentarišem ono što se dogodilo posle meča. Ali ponašanje sudije, iskreno, ne poštujem -poručio je Menšik.

Mladi Čeh je ipak uspeo da prevaziđe sve probleme na terenu i posle pravog maratona izbori prolaz dalje, iako će njegov nastup u narednoj rundi zavisiti i od toga koliko će uspeti da se oporavi od velikog fizičkog napora koji je ostavio duel sa Navoneom.