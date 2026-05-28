Vest da je Viktor Troicki prestao da bude trener Miomiru Kecmanoviću odjeknula je jako. Posebno posle inforamcija da je prešao u tabor Novaka Đokovića. Naš mladi teniser je bio više nego ljut, a sada je otkrio nove detalje.

-Poslao mi je (Novak) poruku da l’ u sredu i četvrtak, objasnio sam svoj stav, sve OK. Nema nikakav problem s njim, zle krvi, sve je u redu - rekao je Kecmanović.

Za kraj je imao jansu poruku.

-S Viktorom sam se video u klubu, ali to je to - poručio je Kecmanović.

Kecmanovićev glavni trener sada je Ognjen Jovanović, a kondicioni trener Vlade Kaplarević i dalje je deo tima.