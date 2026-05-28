Fudbaleri Kristal Palasa osvojili su Ligu konferencije pobedom nad Rajo Valjekanom (1:0) i tako automatski osigurali mesto u ligaškoj fazi Lige Evrope naredne godine.

Ipak, ponovo se javlja isti problem kao i prošle godine kada je Palas trebalo da igra Ligu Evrope, ali je na kraju morao da pređe u slabije takmičenje.

Razlog je taj što isti vlasnik drži Palas i francuski Lion, a pre 12 meseci odlučeno je da Francuzi igraju Ligu Evrope i tako su Englezi morali stepenik niže jer pravila ne dozvoljavaju da u istom takmičenju igra više klubova sa istim vlasnikom.

Ove godine bi mogao da se ponovi isti scenario. Lion igra kvalifikacija za Ligu šampiona i u slučaju da bude eliminisan moraće ponovo u Ligu Evrope, pa onda opet dolazimo do identične situacije u kojoj će Palas ponovo da "drhti" i čeka konačnu odluku.

Prošle godine u LE zamenio ih je Notingem Forest, a ove bi to mogao da bude Brajton koji čeka kao zapeta puška.