Fudbaler Crvene zvezde Bruno Duarte verovatno će ovog leta otići iz Beograda, ali je pitanje gde.

Kako piše "Maxbetsport", Brazilac je odbio ponudu saudijskog Al Tavona koji je poželeo da u svojim redovima vidi igrača koji je ove sezone postigao 18 golova u svim takmičenjima i nedavno upisao 100. utakmicu u crveno-belom dresu.

Duarte je tokom karijere već igra u Arabiji gde je nosio dres Damaka. Ipak, Brazilac bi da ostane u Evropi bar još neku godinu.

Iskusni špic nedavno je napunio 30 godina, a sa Zvezdom ima ugovor do narednog leta.