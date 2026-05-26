23.17 - To bi bilo sve za danas. U sredu nas čekaju nova uzbuđenja.

23.15 - Šesti reket sveta, Feliks Ože-Alijasim sa 3:2 pobedio Danijela Altmajera.

23.00 - Veliko iznenađenje kod dama, Džesika Pegula, inače polufinalistkinja na poslednja dva grend slema u Melburnu i Njujorku, izgubila je od 83. teniserke sveta iz Australije, Kimberli Birel rezultatom 1:6, 6:3, 6:3.

22.48 - Siner je lako savladao Tabura sa 3:0.

21.04 - Janik Siner započeo je svoje učešće na Rolan Garosu. Protivnik u prvom kolu mu je Klemen Tabur iz Francuske.

20.02 - Još jedna u nizu senzacija se dogodila na Rolan Garosu. Više o tome OVDE.

18.32 - Aleksander Bloks se povukao sa Rolan Garosa, pa De Minor bez borbe ide u treće kolo. Više o tome OVDE.

17.17 - Japanska teniserka Naomi Osaka je ponovo na grend slem turniru imala posebno izdanje koje je izazvalo podeljena mišljenja, od divljenja, preko čuđenja, do osuda.

16:10 - Arina Sabalenka je dospela u centar pažnje zbog nezgodnog pitanja na konferenciji posle meča. Više o tome OVDE.

14.41 - Au, kakav šok! Ispao je Danil Medvedev! Izgubio je Rus od Valtona!

14:01 - Veliko iznenađenje je viđeno trećeg dana turnira. Marin Čilić je izgubio od anonimnog Francuza Mojza Kuamena sa 3:0 u setovima. Više o tome OVDE.

13:30 - Iva Jović se plasirala u drugo kolo Rolan Garosa. Američka teniserka srpskog porekla je pobedila Filipinku Aleksandru Ealu sa 2:0, po setovima 6:4, 6:2. U drugom kolu će igrati protiv Eme Navaro, koja je bila bolja od Indonežanke Dženis Tjen sa 2:0. Dalje je prošla i Arina Sabalenka. Najbolja teniserka sveta je rutinski savladala Busas Maneiro (6:4, 6:2). Beloruskinja će u narednoj rundi igrati sa boljom iz meča Žakmon - Fruhvitova.

13.25 - Novak Đoković svoj meč sutra neće igrati pre 16.00.

12.40 - Danil Medvedev se baš muči, trenutno je 1:1 u setovima protiv Valtona.

12.09 - Kineska teniserka Ćinven Ženg doživela je pravi fijasko na ovogodišnjem Rolan Garosu. Bolja od nje u prvom kolu bila je Maja Hvalinska sa ubedljivih 6:4, 6:0, čime je kineska zvezda završila takmičenje u Parizu pre nego što je ono praktično i počelo.Poraz je toliko teško pao Žengovoj da je na zvaničnoj konferenciji za medije potpuno izgubila kontrolu nad emocijama i briznula u plač pred novinarima.

11.20 - Janik Siner će u poslednjem meču programa igrati protiv Tabura.

11.00 - Svi se pitaju šta to Rubljov pije. Uhvatile su kamere Rusa u teretani posle meča, dok se oporavljao nakon četiri seta koja je odigrao na startu takmičenja u Parizu. Sve vreme je nešto pijuckao, ali je flaša bila zamotana u peškir, pa se svi pitaju kakvo je to misteriozno piće.

10.30 - Isplivali su novi detalji sa "Crne žurke". Šta se desilo, pogledajte OVDE.

09.30 - Toplota "guši" igrače. Kasper Rud je imao mnogo problema.

-Osećaj je bio nalik blagom toplotnom udaru. Nešto slično mi se dogodilo pre nekoliko godina u Vašingtonu, kada sam morao da prekinem sa aktivnostima.



Toplota je bila nesnosna, vrtelo mi se u glavi, teturao sam se po terenu kao zombi. Imao sam slične probleme i pre, podsetio sam se na muke kroz koje su prolazili i Alkaras i Siner u Australiji iz istog razloga.



Grčevi su krenuli da me blokiraju posle 2:1, i rekao sam sebi da je bolje da izgubim sledeći set sa nulom nego da se prospem po terenu, izjavio je Rud.

09.15 - Naomi Osaka napravila je "crnu žurku", a to je bio okidač... Ona je na druženje pozvala Koko Gof, Gaela Monfisa, Tejlor Tauzend, Kristofera Jubanksa i Aziju Muhamed. Slike tog okupljanja su se našle na društvenim mrežama, a mnogi na društvenim mrežama su je napali. Razlog je rasna podeljenost, tj. to što su samo tamnoputi teniseri i teniserke pozvani na druženje.

09.05 - Supruga Gaela Monfisa jednostavno nije mogla da sakrije suze:

09.02 - Ah, ta Arina Sabalenka... Uvek je u centru pažnje, ništa drugačije nije bilo ni sada. O čemu je reč pogledajte OVDE.

09.01 - Jučerašnji dan bio je više nego emotivan... Svi su plakali zbog oproštaja Stena Vavrinke i Gaela Monfisa.

09.00 - Dobar dan i dobro došli na naš blog posvećen Rolan Garosu.