Britanski teniser Kameron Nori morao je da preda meč prvog kola Rolan Garosa zbog povrede.

Dvadeseti nosilac je igrao protiv Adolfa Danijela Valjeha i odlučio je da preda u trenutku kada je njegov rival vodio 7:6 i 2:0.

Nori je tek drugi put u karijeri predao meč. Prethodni put se to dogodilo 2014. godine.

Ovo nije jedino odustajanje danas. Prethodno je Aleksandar Miler morao da preda meč Stefanosu Cicipasu, dok je Belgijanac Aleksander Bloks saopštio da mora da se povuče zbog problema sa zglobom desne noge, pa je tako Aleks de Minor bez borbe prošao u drugo kolo.