Belgijski teniser Aleksander Bloks saopštio je da mora da se povuče sa Rolan Garosa zbog problema sa zglobom desne noge. To znači da Australijanac Aleks de Minor bez borbe ide u treće kolo.

- Belgijanac Aleksander Bloks je primoran da se povuče sa turnira zbog uganuća zgloba desne noge. Aleks de Minor ide direktno u treće kolo i igraće protiv boljeg iz meča Jakub Menšik (Češka) - Marijano Navone (Argentina)", stoji u saopštenju organizatora Rolan Garosa.

Mladi belgijski teniser igra veoma dobro u novoj sezoni, uspeo je u Madridu da pobedi Kaspera Ruda, dobrano je znao da namuči i Aleksander Zvereva, pa je bio ozbiljna pretnja i po De Minora. Ipak, povreda ga je sprečila da nastavi takmičenje.

Bloks ima 21 godinu i 37. je na ATP listi.