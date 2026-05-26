Srpski trener Ognjen Zarić, trebalo bi uskoro da preuzme Sarajevo. Kako prenosi sarajevski „Dnevni avaz“, mladi stručnjak će na klupi ovog tima naslediti Marija Cvitanovića.

Zarić je imao sjajnu sezonu u austrijskom Altahu, sa kojim je stigao do finala Kupa. Uspeo je da eliminiše Salcburg, ali je u meču za trofej poražen od LASK-a posle produžetaka.

Rođen je u Tesliću, a pre Altaha je vodio švajcarski Vintertur, mlađe selekcije Bazela, kao i ekipe Kufstajna, Ajblinga i Rozenhajma.

Zarić ima 37 godina i u Altahu je potvrdio da se radi o izuzetno prespektivnom stručnjaku, a kako stvari stoje, karijeru će nastaviti u Bosni i Hercegovini.