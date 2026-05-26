Arina Sabalenka je imala siguran start na Rolan Garosu. Najbolja teniserka sveta je u prvom kolu savladala Džesiku Buzas Maneiro sa 2:0 u setovima.

Beloruskinja je jedan od glavnih favorita za titulu u Parizu, a posle meča je upitana da li joj dijamanti možda smetaju na velikoj vrućini.

- Ne volim kad je lako, znate! Volim da iskušavam sebe. Haljina koju nosim je veoma laka, ne osećam je. Mislila sam da će biti veoma teško nositi crnu garderobu, ali nije bilo, osećam se prilično ugodno - prvo je prokomentarisala autfit, a onda nastavila o nakitu:

- Ne osećam njihovu težinu, ali mogu zamisliti kako to izgleda sa strane. Štaviše, trebalo je da bude još jedna ogrlica, ali sam pomislila da izgleda možda previše, zato sam ostala na samo dve. Osećam se ugodno. Bitno mi je da izgledam dobro. Ako sebi izgledam dobro, onda igram bolje i osećam se još bolje - navela je Sabalenka.

Onda je usledilo nezgodno pitanje povodom bojkota čiji je Sabalenka deo, a sve zbog potražnje većeg udela nagrada za tenisere od zarade Rolan Garosa.

Konstatovano je da su se pojavili komentari koji Arini spočitavaju to što nosi krajnje skupocene dijamante, a sa druge strane traži veći novac.

- Ne vidim kako možete da spojite te dve totalno odvojene stvari. Kao što sam rekla, novčane nagrade... Ne radi se o meni. Tu je bitka za igrače, za nižerangirane tenisere koji se zaista muče u teniskom svetu. To nema veze sa mnom i ne borim se za sebe da mi se poveća nagradni fond. Svi znaju da sam dobro. Borimo se za procente od zarade i za nižerangirane tenisere, igrače koji se vraćaju iz povrede, naredne generacije... Ne radi se o meni - zaključila je Sabalenka.