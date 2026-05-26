Nakon rastanka sa Sašom Obradovićem, Crvena zvezda je privremeno poverila vođenje ekipe Milanu Tomiću do kraja aktuelne sezone, ali već se sprema ozbiljan zaokret za narednu takmičarsku godinu – kako prenosi MaxBet Sport, novi trener crveno-belih biće Vasilis Spanulis.

Spanulis je bez angažmana od marta, kada je napustio Monako, klub sa kojim je prošle sezone stigao do Fajnal-fora Evrolige, gde je poražen u finalu od Fenerbahčea. Ipak, turbulencije u klubu dovele su do rastanka sa jednom od najvećih legendi evropske košarke.

U klubu sa Malog Kalemegdana već se sprema novi projekat nakon sezone koja nije ispunila očekivanja u Evroligi – crveno-beli su završili na 10. mestu i ispali u plej-inu od Barselone, što je izazvalo dodatne promene u strukturi tima.

Povratak Miloša Teodosića dodatno je deo novog plana, a uprava veruje da će spoj iskustva i novih ideja doneti stabilnost klubu.