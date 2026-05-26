Sprema se prava bomba u evropskoj košarci. Legendarni Stiv Ker je dobio ponudu da sedne na klupu Pariza. Kako prenose renomirani "ESPN" i francuski "L'Equipe", evroligaš je kontaktirao trenera Golden Stejta kako bi ga doveo u svoje redove.
Reč je o izuzetno ambicioznom planu, a iza svega stoji prvi čovek kluba iz francuske prestonice Dejvid Kan, nekadašnji NBA operativac koji godinama održava kontakt sa Kerom. Sve je počelo tokom leta 2024. godine, kada je Ker boravio u glavnom gradu Francuske vodeći selekciju SAD na Olimpijskim igrama.
- Stiv me je kontaktirao tokom druge nedelje Olimpijskih igara. Rekao mi je da su on i njegova supruga proveli ceo dan šetajući Parizom i da ne mogu da prestanu da razmišljaju o tome kako bi bilo sjajno živeti u ovom gradu i nastaviti trenersku karijeru ovde, kada se jednom povuče iz NBA lige - otkrio je Kan.
Reakcija prvog čoveka francuskog kluba bila je munjevita.
- Kasnije te nedelje sreli smo se u njegovom hotelu i rekao sam mu da će mesto na klupi Pariza biti slobodno za njega, ako želi da napravi taj korak. Poslednje dve godine smo u redovnoj komunikaciji, naročito u poslednjih par meseci jer sam znao da mu se ugovor bliži kraju. Možda deluje čudno što ova priča sada izlazi, s obzirom na uspehe našeg tima, ali osećao bih se neodgovorno da nismo probali. Pričamo o Stivu Keru. Njegov dolazak bi imao ogroman uticaj na košarku u Parizu, ali i na kompletnu ligu - objasnio je Kan.
Stiv Ker je jedan od najboljih trenera u istoriji NBA lige. Sa Golden Stejtom je osvojio četiri šampionska prstena, a njegov eventualni dolazak u Evropu bi izazvao pravi potres.
Komentari (0)