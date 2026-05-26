Sprema se prava bomba u evropskoj košarci. Legendarni Stiv Ker je dobio ponudu da sedne na klupu Pariza. Kako prenose renomirani "ESPN" i francuski "L'Equipe", evroligaš je kontaktirao trenera Golden Stejta kako bi ga doveo u svoje redove.

Reč je o izuzetno ambicioznom planu, a iza svega stoji prvi čovek kluba iz francuske prestonice Dejvid Kan, nekadašnji NBA operativac koji godinama održava kontakt sa Kerom. Sve je počelo tokom leta 2024. godine, kada je Ker boravio u glavnom gradu Francuske vodeći selekciju SAD na Olimpijskim igrama.

- Stiv me je kontaktirao tokom druge nedelje Olimpijskih igara. Rekao mi je da su on i njegova supruga proveli ceo dan šetajući Parizom i da ne mogu da prestanu da razmišljaju o tome kako bi bilo sjajno živeti u ovom gradu i nastaviti trenersku karijeru ovde, kada se jednom povuče iz NBA lige - otkrio je Kan.