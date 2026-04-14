Košarkaš Pariza Džered Roden podelio je zanimljivu objavu na društvenim mrežama, a koja se tiče i Crvene zvezde.

As Pariza, kluba koji nećemo gledati u narednoj fazi Evrolige, je na društvenim mrežama rekapitulirao aktuelnu sezonu, a među fotografijama se istakla i ona iz "Beogradske arene" na kojoj su Roden i veliki grb crveno-belih na centralnom delu parketa.

On je tu fotografiju podelio i na tzv. priču na Instagramu, te je podgrejao glasine da bi mogao da dođe na Mali Kalemegdan.

Roden je u francusku prestonicu stigao u novembru, nakon što je sredinom oktobra raskinuo saradnju sa Toronto Reptorsima.

Do sada je u NBA nosio dres Detroita, Šarlota i Toronta. Ipak, veći deo karijere proveo je u njihovim filijalama u Razvojnoj ligi, gde je pokazivao potencijal, ali nije dobio pravu priliku da se dokaže na najvećoj sceni.

Od dolaska u Evroligu, u proseku je ubacivao 11,4 poena uz tri skoka.