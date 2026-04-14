Unutar uprave Partizana došlo je do duboke podele na dve struje. S jedne strane je potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok drugu stranu čine predsednik Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, Milka Forcan i Vojin Lazarević. Sukob koji tinja već mesecima sada je dobio novu dimenziju međunarodnim lobiranjem.

Predrag Mijatović se u Ljubljani sastao sa predsednikom UEFA, Aleksanderom Čeferinom, tražeći podršku za preuzimanje potpune kontrole nad klubom nakon završetka sezone, javlja Telegraf.

Kako se navodi, Mijatović je pred Čeferinom izneo niz kritika na račun svojih saradnika, ističući da političar poput Ljajića ne treba da vodi klub, dok je za Lazovića, Forcanovu i Lazarevića naveo da nisu sposobni da obezbede neophodna finansijska sredstva.