Izabranici Nenada Lalatovića dobili su najznačajniju vest uoči samog starta doigravanja u domaćem šampionatu. Kako saznaje portal Tri K, kazna suspenzije stadiona Novog Pazara zvanično je ukinuta, što znači da će plavo-beli odlučujuće bitke za izlazak na međunarodnu scenu voditi uz podršku svojih najvatrenijih pristalica.

Odluka o povratku publike na tribine ozvaničena je u poslednji čas, a prva prilika da se oseti domaći teren u punom kapacitetu biće već u subotu, kada u grad na Jošanici stiže ekipa OFK Beograda. Ovaj susret nosi ogroman ulog, s obzirom na to da Pazarci sa pete pozicije vrebaju priliku da ugroze pančevački Železničar, koji im trenutno beži četiri boda na mestu koje garantuje evropske kvalifikacije.