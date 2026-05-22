Kako prenosi “Sport Klub”, iskusni stručnjak nije pronašao zajednički jezik sa čelnicima Novog Pazara, te bi nakon utakmice sa Vojvodinom trebalo da napusti klupu superligaša.

Prema informacijama spomenutog izvora, razlog rastanka je navodno izostanak dogovora oko finansijskih detalja.

Lalatović je od dolaska u klub upisao pet trijumfa, šest poraza i tri remija, te ekipu uveo u plej-of Superlige Srbije.

Bilo je indicija da će ostati, ali očigledano da na kraju nije došlo do dogovra.

Laltović je istakao da već ima neke ponude i da neće imati problem da pronađe novi posao.