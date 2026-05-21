Kako prenosi "Meridian Sport", pozitivna iskustva koja UCLA ima sa igračima iz Srbije ponovo su ih motivisala da "prečešljaju" ovo tržište i tom priikom primećen je Mitar Bošnjaković.

Univerzitet Kalifornija iz Los Anđelesa jedan je od najboljih košarkaških programa u Americi, pa je jasno da bi konkretni potezi u pregovorima mogli da motivišu potencijalnog reprezentativca Srbije da pakuje kofere i napusti Beograd.

Ukoliko bi do transfera došlo, Mitar Bošnjaković bi samo nastavio trend koji traje već mesecima. Najtalentovaniji mladi košarkaši iz Evrope pakuju kofere i sele se u SAD, bez obzira na to koliko su dugo u seniorskoj konkurenciji i kakvu su ulogu imali u svojim timovima. Među onima koji su otišli veliki je broj i srpskih igrača.

Mitar Bošnjaković je rođen 2006. godine u Novom Sadu gde je igrao za ekipu Star, pre nego što se preselio u Španiju. Kao jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi bio je član Real Madrida, a u avgustu 2024. godine potpisao je ugovor sa Partizanom.

Tokom sezone koja je pri kraju nije imao veliku ulogu u crno-belom taboru, pre svega zbog povreda koje su ga mučile.