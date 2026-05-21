Fudbaler IMT-a je privukao ozbiljnu pažnju na sebe.

-Ja koštam sedam miliona?! Do juče sam bio u Borči, igrao Kadetsku ligu Srbije... - rekao je iznenađeni fudbaler.

Nastavio je u istom ritmu.

-Možda je debi protiv Zvezde sudbina, verovatno. Koliko ja znam određeni razgovori mojih menadžera sa ljudima iz Zvezde postoje. Ali videćemo, ne bih da prejudiciram. Imam ljude koji se bave mojom karijerom, koji sigurno znaju šta je najbolje za mene. Ipak sam ja klinac od 18 godina, tako da njima prepuštam to oko karijere - rekao je Novičić za "Glas Srpske".

Od inostranih klubova pominju se Arsenal i Bajer Leverkuzen.

-Lepo je videti to što se piše o meni, te cifre i to, ali i to gledam kao dodatni stimulans za dalji rad, napredak. Mada, iskreno, kad čujem tu cenu za mene, nerealno mi je i dalje. Ja koštam sedam miliona?! Do juče sam bio u Borči, igrao Kadetsku ligu Srbije... Ponavljam, stvarno je sjajno kada čujem da me prate ti veliki klubovi. San svakog deteta je da se dovodi u vezu s tim ekipama, a kamoli da zaigra za neki takav klub. Međutim, pokušavam da ostanem na zemlji i da radim što jače mogu i da ako Bog da jednog dana zaigram za nekog od tih velikana. Ponoviću i to, voleo bih da odem u Premijer ligu, mislim da bi mi odgovarala i Serija A, možda i Bundesliga, što da ne - istakao je Novičić.

Nosi broj 22 zbog Saše Ilića, ali nema problem da igra za Zvezdu,

-Ma ne, ne bih imao nikakav problem. Gledam uvek šta je najbolje za mene i moju karijeru. Pokušavam da se izgradim kao igrač i to je to.