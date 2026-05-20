Sve se više priča o Dušanu Tadiću u Novom Sadu.

- Verujte mi, ništa konkretno nisam čuo. Ima dosta priča, ali šta je od toga istina? Mogu reći da su to više medijska nagađanja. Dušan Tadić, koliko znam ima ugovor u Emiratima. Ali, hajde da sačekamo - bio je tajnovit Miroslav Tanjga za "Kurir".

Sa druge strane meta je i Nemanja Radonjić. Iako je realnije da karijeru nastavi u Americi, Saudijskoj Arabiji ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije tajna da je visoko kotiran na listi želja čelnika Vojvodine.



- Ja nisam pričao sa njim! A, koliko znam, nije bilo konkretnih razgovora. Sve je to u nekoj sferi nagađanja. Da se nešto radilo to bih znao... Niti je on izrazio želju da dođe u Novi Sad. Ali, da je odličan igrač jeste! Ne znam da li mi kao klub možemo da ga priuštimo, jer njegova primanja nisu mala. Klasa je Radonjić! Kvalitetan igrač!

Početak naredne sezone biće ključan za Vojvodinu, barem što se tiče Evrope.



- Kao prvo, problem su termini, koji su zgusnuti. Mi 9. jula imamo prvu utakmicu u kvalifikacijama za Lige Evrope! To znači da će igrači imati samo dve nedelje odmora. To je premalo i prekratko. Prema zdravstvenim istraživanjima minimum je da oporavak od sezone traje tri nedelje - kazao je Miroslav Tanjga i nastavio:



- Ali, šta je tu je, kalendar je takav i treba mu se prilagoditi. Pripreme ćemo prvi deo da odradimo na Zlatiboru, drugi u Austriji. Sedam dana pred prvu utakmicu u Evropi vraćamo se u Novi Sad. Kratak je to period i to je najveći problem.