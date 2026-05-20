Šta se dogodi kada se u Krefeldu upoznaju Nemica Sabrina i Libanac Muhamed koji rade u kompaniji za robu široke potrošnje „Henkel“ sa sedištem u Diseldorfu? Izrodi se ljubav, a onda na svet dođu Malek (21) i Said (19).

Muhamed el Mala je igrao kao štoper za Liner u Krefeldu pa su ga nasledili sinovi, ali kao napadači. Posle petogodišnjeg stažiranja u akademiji Borusije iz Menhengldbaha dobili su odrešene ruke. Said je preko Merbuša i Viktorije iz Kelna stigao u Keln 2024. i od tada počinje njegov neverovatan uspon.

El Mala je svestran krilni igrač poznat po brzini, driblingu i direktnom napadu. Često se kreće ka unutrašnjosti sa širokih pozicija kako bi stvorio ili završio prilike za postizanje golova. Analitičari su primetili njegovo snažno ubrzanje, samouverenu igru jedan na jedan i smirenu završnicu. Prvenstveno je poznat po snažnim i preciznim udarcima i golovima posle solo prodora.

Ima ugovor do 2030. godine, a ne čudi što ga želi Barselona smatrajući El Malu savršenim za dugoročni projekat. Mančester siti je više puta slao skaute, a Pep Gvardiola je lično zatražio kompletne izveštaje. U Bajernu znaju napamet njegov dosije i odlučni su da obezbede vrhunskog napadač koji nije stranac.

Sa samo 19 godina je postao jedan od najtraženijih mladih napadača u Evropi. Nemački talenat libanskih korena čiji uspon kombinuje eleganciju, želju za uspehom i dvostruki identitet koji ga je oblikovao. A brojke već govore same za sebe i objašnjavaju zašto evropski giganti kucaju na njegova vrata.

El Mala je odrastao u domu oblikovanom dvema kulturama i jednom opsesijom: fudbalom. Otac mu je preneo strast i ambiciju.

Said i brat Malek rano su naučili da se kreću između nemačke strukture i libanske topline, tako da libanski koreni nisu samo detalj. Oni su stub njegove priče. S toplinom govori o domovini oca, posećuje porodicu i prihvata kulturni identitet koji ga utemeljuje. Umesto da ga podeli, dualnost je stvorila igrača s disciplinom iz jednog nasleđa i vatrom iz drugog. Dvostruko nasleđe mu daje jedinstven karakter: skromnost van terena, intenzitet na njemu.

Treneri ga opisuju kao tihog, analitičkog, fokusiranog. Saigrači ga nazivaju „mirnim ubicom“, nekim ko se smeši u svlačionici, ali se pretvara u predatora kada se označi početak utakmice. Ta mešavina libanske vatre i nemačke logike je ono što ga izdvaja.

Njegovo fudbalsko napredovanje je ekspresno. Nakon perioda u Menhengladbahu eksplodirao je u Viktoriji, gde ga je sezona 2024/25. pretvorila u nacionalno otkriće sa 13 golova u 32 utakmice.

Njegova građa od 1,87 metara daje mu snagu i nepredvidivo kretanje. Keln ga je angažovao i u roku od nekoliko meseci postao je jedan od najzanimljivijih mladih napadača Bundeslige.

Ove sezone, njegova efikasnost je vrtoglavo porasla. Na 34 meča postigao je 13 golova u elitnom rangu i to su brojke koje potvrđuju da senzacija od prošle sezone nije bila slučajna. Njegova sposobnost da klizi pored odbrambenih igrača, nosi loptu pod pritiskom i završava napade sa smirenom preciznošću donela mu je poštovaoce širom kontinenta.

Ali usred transferne buke, još jedan ključni trenutak je definisao njegovu sezonu: Julijan Nagelsman ga je pozvao u nemačku seniorsku reprezentaciju, a zatim ga je vratio u U21.

Odluka je iznenadila mnoge, ali je Nagelsman to javno pojasnio.

- Said je ostavio dobar utisak - objasnio je, otkrivajući blisku razmenu informacija sa trenerom U21, Tonijem di Salvom.

Poziv u seniorsku reprezentaciju je bio zaslužen, ali je U21 bio potreban za važnu utakmicu u Gruziji, a El Mala je bio potreban ritam, kontinuitet i odgovornost.

- Nije imao mnogo treninga sa nama, ali je ostavio dobar utisak. Dogovorili smo se da će se pridružiti U21 jer imaju važnu utakmicu, a to je bolje za njegov razvoj u ovom trenutku - zaključio je Naglesman tako da El Mala nije debitovao za „elf“.

Poruka je bila jasna: Nemačka ga smatra dugoročnim rešenjem u napadu, ali će ga korak po korak razvijati, a ne iscrpljivati. Za devetnaestogodišnjaka, to poverenje je neprocenjivo.

Ono što je sada važno jeste da njegov uspon više ne deluje iznenađujuće. Deluje neizbežno. Utakmice u eliti, golovi, pažnja nemačkog selektora i evropski skauti samo upotpunjuju sliku. Said je prešao prag od obećavajućeg talenta do potvrđenog fenomena.

Said je 21. marta 2026. postigao 10. gol u sezoni u remiju 3:3 protiv Gladbaha, postavši tek četvrti tinejdžer u istoriji Kelna, pored Lukasa Podolskog, Pjera Litbarskog i Ditera Milera, koji je postigao 10 golova za „jarčeve“ u BL, što ga čini drugim najmlađim od te četvorice. Pored toga, ovaj rekord ga je učinio šestim najmlađim igračem u istoriji Bundeslige koji je to uradio.

Sledeće poglavlje se već samo piše. Barselona nudi umetnost i prostor za rast. Siti strukturu i Gvardiolinu školu. Bajern prestiž i kontinuitet. Dortmund provereni put za mlade napadače. Svaka destinacija vodi ka drugačijoj sudbini.

Nemac po treningu, Libanac po krvi, Evropljanin po sudbini. On stoji na ivici putovanja koje već deluje veće od njega. Gde god da krene, jedno je sigurno: svet ga pažljivo prati.

U Libanu je interesovanje za El Malu izazvalo ponos i emocije. Igrač libanske krvi koji stoji na pragu nemačke slave nije uobičajena priča. Dijaspora u njemu vidi simbol, podsetnik da libanski identitet može da sija na najvećim fudbalskim scenama.