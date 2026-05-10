Vodeći gol za goste iz Berlina postigao je srpski fudbaler Andrej Ilić u 38. minutu. On je iskoristio odličan centaršut Aljoše Kemlejna i glavom se upisao u strelce.



Izjednačenje Majncu doneo je Šeraldo Beker u 48. minutu, dok je pogodak igrača domaćeg tima Filipa Tica iz 57. minuta poništen zbog ofsajda.



Union Berlin je do nove prednosti došao u 88. minutu, kada je Ilić upisao asistenciju ka Oliveru Berku, dok je konačnih 3:1 postavio hrvatski fudbaler Josip Juranović u prvom minutu nadoknade.



Ilić je za Union Berlin odigrao ceo meč.



Majnc zauzima 10. mesto na tabeli Bundeslige sa 37 bodova, a Union Berlin nakon prekida serije od šest vezanih mečeva bez pobede zauzima 12. mesto sa 36 bodova.



U poslednjem kolu Majnc gostuje Hajdenhajmu, dok Union Berlin dočekuje Augsburg.