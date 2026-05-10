Vodeći gol za goste iz Berlina postigao je srpski fudbaler Andrej Ilić u 38. minutu. On je iskoristio odličan centaršut Aljoše Kemlejna i glavom se upisao u strelce.
Izjednačenje Majncu doneo je Šeraldo Beker u 48. minutu, dok je pogodak igrača domaćeg tima Filipa Tica iz 57. minuta poništen zbog ofsajda.
Union Berlin je do nove prednosti došao u 88. minutu, kada je Ilić upisao asistenciju ka Oliveru Berku, dok je konačnih 3:1 postavio hrvatski fudbaler Josip Juranović u prvom minutu nadoknade.
Ilić je za Union Berlin odigrao ceo meč.
Majnc zauzima 10. mesto na tabeli Bundeslige sa 37 bodova, a Union Berlin nakon prekida serije od šest vezanih mečeva bez pobede zauzima 12. mesto sa 36 bodova.
U poslednjem kolu Majnc gostuje Hajdenhajmu, dok Union Berlin dočekuje Augsburg.
Fudbal
Srbin strelac u pobedi Union Berlina na teškom gostovanju
Fudbaleri Union Berlina pobedili su na gostovanju Majnc sa 3:1, u utakmici pretposlednjeg, 33. kola Bundeslige.
Vodeći gol za goste iz Berlina postigao je srpski fudbaler Andrej Ilić u 38. minutu. On je iskoristio odličan centaršut Aljoše Kemlejna i glavom se upisao u strelce.
Fudbal
Posle 40 godina: Danska ima novog prvaka
Najnovije
Najčitanije
1D
Komentari (0)