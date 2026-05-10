Hamburger je tako prekinuo niz od pet utakmica bez pobede na domaćem terenu.

Domaći tim je sjajno otvorio utakmicu i poveo već na startu preko Bakarija Jate, koji je iskoristio centaršut Alberta Gronbeka i pogodio na drugoj stativi.

Ipak, radost Hamburga trajala je svega dva minuta, pošto je Igor Matanović, rođeni Hamburgovac, izjednačio posle opasnog ubačaja Lukasa Kjublera.

Hamburg je do odlaska na odmor bio konkretniji rival. Fabio Vieira pogodio je stativu snažnim udarcem sa distance, dok je golman Noa Atubolu sprečio preokret odličnom odbranom posle pokušaja Luke Vuškovića glavom.

U nastavku su oba tima imala prilike, ali je Hamburg ponovo stigao do prednosti zahvaljujući upravo Vuškoviću. Mladi štoper je izveo slobodan udarac sa distance i iznenadio Atubolua, koji je zakačio loptu, ali nije uspeo da spreči pogodak za 2:1.

Domaći su ubrzo povećali prednost kada je rezervista Fabio Balde mirno realizovao dobru akciju i doneo svom timu dva gola viška.

Frajburg je uspeo da se vrati u finišu preko Matanovića, koji je drugim golom na meču smanjio na 3:2 posle kornera Vinćenca Grifa, ali gosti nisu imali snage za potpuni povratak.

Hamburg je tako stigao do druge uzastopne pobede i skočio na 11. mesto tabele pred poslednje kolo, dok je Frajburg zakomplikovao borbu za plasman u evropska takmičenja naredne sezone.