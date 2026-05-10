Srpski teniser Laslo Đere teže nego što se očekivalo plasirao se u drugo kolo kvalifikacija čelendžera u Oejrašu (Portugal), pošto je pobedio Salvadora Monteira sa 6:3, 4:6, 6:0.

Laci pokušava da se vrati u formu, a da to teško ide potvrđuje i ovaj meč, pošto je izgubio set od igrača koji je 2.155 na ATP listi.

Kada je otvorio meč sa 3:0 činilo se da će to biti rutinska pobeda 279. tenisera sveta. Ipak, Portugalac je dobio drugi set, pa se ušlo u treći.

Ipak, tu je do izražaja došao kvalitet i veliko iskustvo Lasla. Razbio je rivala, ostavivši ga na nuli.

Đere se za plasman u glavni žreb boriti protiv Italijana Lorenca Karbonija.