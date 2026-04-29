Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u četvrtfinale čelendžera u austrijskom Matehauzenu.

U osmini finala Đere je savladao Britanca Džejna Čoinskog sa 7:6(2), 7:6(6), nakon meča koji je trajao dva sata i 15 minuta.

Srpski igrač je u turnir ušao kao 267. na ATP listi, u situaciji koja mu nije ostavljala mnogo prostora za greške, jer je imao veliki broj bodova za odbranu i opasnost da ispadne iz Top 300.

Pre dolaska do ove pobede, Đere je na startu takmičenja eliminisao mladog Nemca Džastina Engela, čime je najavio da bi mogao da uhvati ritam nakon zahtevnog perioda.

U četvrtfinalu ga čeka pobednik duela između Tomas-Marselo Vera i Lukas Nojmajer.