Dvostruki uzastopni šampion Rolan Garosa bio je primoran da propusti i pariski Grend slem i Vimbldon, a njegov povratak na teren i dalje ostaje neizvestan.

O njegovom stanju govorila je i Garbinje Mugurusa, nekadašnja prva teniserka sveta, a danas direktorka WTA turnira u Madridu.

-Nadam se da će biti spreman za američku turneju. Trava je veoma specifična podloga za povratak posle povrede, tako da možda i nije loše što je propustio taj deo sezone - rekla je Mugurusa za "Eurosport".

Prema informacijama koje ima, oporavak ide u dobrom smeru.

-Koliko sam čula, deluje da se dobro oporavlja, ali moramo da ostanemo oprezni. Njegova povreda je komplikovana.

Mugurusa je posebno naglasila osetljivost povrede ručnog zgloba.

-Ručni zglob se sastoji od mnogo malih kostiju i zbog toga se sa takvom povredom mora postupati izuzetno pažljivo.

Bivša šampionka Rolan Garosa i Vimbldona smatra da će najveći izazov za Alkarasa biti strpljenje.

-On mora da kontroliše nestrpljenje i želju da se što pre vrati na teren. Svi mi igrači osećamo veliki pritisak da se vratimo što pre, jer se plašimo da ćemo izgubiti pozicije na rang-listi.

Za kraj je poslala jasnu poruku svom sunarodniku.

-Mora da bude pametan i da sebi da dovoljno vremena. Najvažnije je da se vrati potpuno zdrav.